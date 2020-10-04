英超戰報｜衞冕紅軍被屠殺 維拉大勝7:2爆125倍主其他波膽

周日英超尾場爆大冷，衞冕的利物浦作客被阿士東維拉大炒7:2，爆出125倍的「主其他」波膽。

維拉今戰上半場有新加盟的奧尼屈堅斯連中三元以及基亞利殊下半場射入兩球，紅軍雖有埃及球星穆罕德沙拿梅開二度，惟半場已落後1:4之下最終以2:7慘敗。

今季在英超開季三連勝後首敗的利物浦，是1963年以來首次單場比賽失七球，亦成為了自1953年9月阿仙奴對新特蘭以來，首支在聯賽中失七球的英格蘭頂級聯賽衞冕球隊。

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