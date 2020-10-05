英超｜直言曼聯球員紀律性不足 鄭兆聰：蘇B唔解決問題帥位難保

英超最成功球會曼聯周日在英超主場以1:6不敵熱刺，開季三戰僅一勝兩負，目前排在第16位，而now足球評述，本報客席名家鄭兆聰表示，曼聯防守的問題，其實是由上季延續至今季，球員表現似是穿不起紅魔鬼球衣。

曼聯昨對熱刺其實有個不能再好的開始，開賽兩分鐘便藉12碼先開紀錄，可是連失六球，當中安東尼馬迪爾被逐令曼聯大部份時間少踢一人，而持有歐洲足協A級教練執照的鄭教練指出從季初曼聯表現所見，防守問題嚴重，踢來完全不像班霸。

他說：「曼聯上季防守已有問題，現在看來問題未有解決；此戰踢來不集中，所失幾球其實相當愚蠢；曼聯球員要知道穿起曼聯波衫便要承諾，每場每分鐘也要不保留的做好攻守。蘇斯克查（蘇B）接手後，球隊表現不夠穩定，有時可以踢十分鐘好波，但就有更多時間踢不出水準，球員於場上紀律性不足，隊內缺少有領導能力球員協助球員成長，當球隊出現失誤，很容易接連犯錯。」

他指出，昨仗所失首三球也是自己犯錯，格連活特及拉舒福特兩翼鋒防守時未有給予守衞足夠支援，有時甚至不回防，讓熱刺有機會利用邊線作反擊。他說：「球迷不太清楚曼聯更衣室內情況，惟球員上陣必須展示出作為強隊的氣勢及決心，而蘇斯克查必須在更衣室內與球員商討如何解決目前的問題，如未能解決及改善，其帥位也可能不保。」

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