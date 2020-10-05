UCI國家盃｜明年5月13-15日香港單車館上演 港隊料精英盡出

香港單車總會今日確實了取得明年五月UCI（國際單車聯會）國家盃（Nations Cup）的主辦權，賽事屬場地單車賽，鐵定於明年5月13-15日在香港單車館舉行，預計會吸引不少準東奧代表來港作賽，香港屆時亦會精英盡出爭取佳績。

本報曾於九月初報導有關賽事，UCI今日正式在官網公佈有關這項新賽事，此賽將取替以往的世界盃，共有三站比賽，包括首站於4月22-25日英國紐波特，第二站於5月13-15香港站, 三站是6月3-6日哥倫比亞卡利進行，而世界場地單車錦賽則於明年10月13-17日假土庫曼阿什哈巴德舉行。

香港曾於2016、 2017及 2019 年成功舉辦過三個世界盃及一個世錦賽，香港單車總會認為是過往妥善賽事籌組安排、完善的場地及各項的配套設施而再獲UCI 的認同，大會希望屆時可以有更多市民入場觀賞賽事，為一眾香港精英包括李慧詩、李海恩、梁峻榮、張敬樂等打氣。

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