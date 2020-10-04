NBA總決賽｜畢拿懶理大三元數據：下場我想攞0分 贏波就得

熱火周日總決賽第三戰擊敗湖人，球星占美畢拿（Jimmy Butler）神勇取得40分「大三元」的表現，他賽後就表示自己完全不關心有沒有拿三雙，或是甚麼數據，只要球隊贏波就可以了，他不會介意外面的人怎麼說。

畢拿兩位受傷的隊友艾迪巴約（Bam Adebayo）和積傑錫（Goran Dragic）今戰繼續未能回歸，他再次「鐵人」上身獨自撐起球隊，落場打足45分鐘20投14中，交出40分、11籃板和13助攻，成為總決賽史上第三位球員拿下40分三雙的表現，此前只有謝利韋斯（Jerry West）和勒邦占士（LeBron James）能夠做到。他今季季後賽已經拿過兩場40分比賽，追平熱火單季季後賽占士和韋迪（Dwyane Wade）的紀錄。畢拿在總決賽亦透過助攻和得分，為熱火共拿下了73分，追平NBA總決賽史上第二高分的紀錄，更加成為總決賽史上繼奧尼爾（Shaquille O’Neal）於2002年後，首位球員沒有投過三分球而獲得40分的球員。

對於這些數據，畢拿不以為意，他賽後說：「我經常跟教練說，我已經準備好。這個最大舞台，無論你要求我做甚麼事，我都能夠做到。我們贏了，我不理會這些大三元數據，我希望下一場我拿到0分，然後你們喜歡說甚麼就說甚麼，總之我們贏了便可，所以我能來這裏再說同一番的話。這是比賽最優秀的地方，我認為勒邦很多次把我最好的能力釋放出來，我很尊重他這一點。但這已經是另一個時代，我身旁的球員已經不同了。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！