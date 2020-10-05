冇體育精神●今日體片｜疑不忿對手釀炒車 高卡車手比賽中惡意報復兼賽後撩交打

日前喺意大利舉行嘅FIA卡丁車冠軍賽，出現咗一幕令人不屑嘅畫面。

23歲嘅意大利車手哥貝利(Luca Corberi)喺比賽中發生意外，撞埋防撞牆需要退出比賽。發生意外後，哥貝利未有依照賽道工作人員指示離開，反而不顧現場情況，喺比賽仍然進行期間，拎住其中一塊撞車後甩出嚟嘅零件，惡意丟向疑似令佢炒車嘅伊普列圖(Paolo Ippolito)戰車，幸好未有丟中，之後亦未有再影響到賽事。不過賽後，哥貝利似乎怒氣未消，特登搵伊普列圖「找晦氣」，仲打起上嚟。據知，哥貝利爸爸，亦係呢次卡丁車賽道嘅擁有人，都有同囝囝一齊打埋一份，需要由其他車手同賽道人員調停。

事件曝光後，唔少賽車中人都出聲譴責哥貝利嘅野蠻行為。前F1總冠軍畢頓(Jenson Button)喺Twitter出po，指應將哥貝利終身停賽，亦獲F1麥拿侖CEO Z布朗(Zak Brown)轉發指完全同意。另一前F1車手雲達加迪(Giedo van der Garde)亦指車手應一直保持冷靜，認為哥貝利行為不能接受。

前F1總冠軍畢頓喺Twitter出po譴責哥貝利嘅行為，指應將佢終身停賽。

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