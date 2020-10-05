英超｜愛華頓領銜 開季四大驚喜球隊和你數

英超經過四輪爭逐後，去季的前四球隊居然全數未能躋身前四，而當中最令球迷驚喜的球隊必數四戰全勝，現時位列榜首的愛華頓。愛華頓近年一直大灑金錢增兵，不過表現一直令人失望。然而，季前球隊買入占士洛迪古斯及阿倫盧利奧等猛將，讓人有感錢終於花在刀口上。

結果四輪過去，占士完美融入球隊，令球隊進攻更見威力，前鋒卡維特利雲就成為頭號受益者。當然，「拖肥糖」的防守依然有所不足，加上季初未遇上太大挑戰，但依然令人期待安察洛堤能否帶領球隊衝擊歐聯席位。愛華頓保持全勝，其英超奪標賠率亦自開季後不斷升溫，由開季前的150倍，大幅下調至目前14倍的第4熱門。

列斯聯

升班馬列斯聯首戰與利物浦打成3:4，已經令不少球迷為之驚喜。而球隊繼續其全場壓迫，傳控至上的打法，今輪再令曼城吃盡苦頭，「瘋子」比爾沙的瘋果然名不虛傳。

韋斯咸

前兩輪兩連敗下，令不少人擔心韋斯咸可能為降班膽之一。不過，之後兩戰鬥實力不俗的狼隊及李斯特城，「槌仔幫」連贏兩場兼狂轟七球保持不失。難道，沒有莫耶斯場邊督師更好？

紐卡素

賣盤不成，紐卡素的前景一樣不被球迷睇好。不過開季首戰就打低韋斯咸，面對熱刺亦不落下風搶得一分，主場再靠新兵哥林威爾遜交兩入球，一助攻擊敗般尼。「喜鵲」未有變富，卻變強了。

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