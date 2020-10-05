英超｜曼聯收購不力 活華特豪宅恐被「裝修」加強保安

上季冬季轉會窗關閉前夕，曼聯執行副主席活華特位於柴郡的豪宅，曾遭到一群大約20至30名的紅魔鬼球迷包圍，不但在其大閘門外放煙霧彈和煙花，甚至有人拿起紅色火光的物體掟向鐵閘，以示對掌管球會轉會大權的活華特以示不滿，事後曼聯更發聲明譴責這批激進球迷。

事隔半年，曼聯今夏的轉會窗依舊收購不力，只是從阿積士簽入荷蘭中場雲迪碧克，心儀已久的查頓辛頓，拖足一個夏天轉會仍未能成事，由於英超轉會窗將於周一結束，活華特的豪宅恐再次成為魔迷的「裝修」目標。

有見及此，據報曼聯在英超轉會窗關閉前夕，特意為活華特的住所加強保安，以免活華特及其家人再次受到騷擾。英媒續指，除了柴郡的豪宅外，活華特在倫敦外圍亦有一間房子，妻子Isabelle和兩名幼女長期居住在那裡。

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