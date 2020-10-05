NBA總決賽｜湖人輸波特登放水？ 熱火擁躉反擊：又話Mamba Mentality

周日NBA總決賽第三戰，最終由熱火以115:104擊敗湖人，總場數追至1:2。熱火能夠在缺少艾迪巴約（Bam Adebayo）和積傑錫（Goran Dragic）下仍然嬴波，這個賽果充滿着話題性，不少網民賽後在網上發起討論，有湖人球迷稱今場是紫金兵團故意「放水」，也有人留言稱是球證黑哨；亦有較中肯的球迷認為，熱火能夠贏波是歸功於一班球員表現好，並非外界所稱的「放水」，更諷刺湖人的「曼巴精神」（Mamba Mentality）去了哪裏。

殘陣的熱火今戰能在「夫添」的湖人身上取得勝利，相信令不少球迷感到意外。有球迷在《蘋果》網頁留言，認為球證「黑哨」偏幫熱火，令湖人球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）上半場已經錄得三次個人犯規，導致他今場表現有點綁手綁腳：「今場熱火主場黑哨，第二節早段已經吹左兩下ad foul ，其實連防守犯規也談不上的肢體碰撞。」Facebook討論區也引發不少球迷討論，有湖人球迷表示，今場是「大帝」勒邦占士（LeBron James）故意「放水」，為收視率、也為讓總決賽增添更多刺激性，更不致熱火被四場橫掃那麼難看。

支持熱火的球迷便反擊，不認為湖人是故意落敗，占士和AD表現欠佳之餘，其餘球員也未能幫助球隊得分：「熱火無左兩大主將都打爆湖人，下三場如果兩個都復出到，極大機直落三（場）橫掃湖人。」也有球迷留言，湖人一直主張拜恩（Kobe Bryant）的「曼巴精神」，這樣放軟手腳的話，實在有違拜恩的原則。《連登》討論區也有帖文討論總決賽，有網民認為湖人實在是被過份吹噓：「湖人吹大哂，得個年老LBJ同AD 2個，計埋朗度頂盡2個半見得人，其他人如Green、KCP之流，真係得啖笑。」也有球迷認同黑哨：「其實呢啲『老屎忽』球證真係有份搞臭個league，早兩場幾乎冇乜雞或偏少，點知今日一轉set球證，就係咁吹。」、「Draw到AD『收皮』，好似（西岸決賽）Game 1 Joker（祖傑）咁。」、「公道講句，上半場啲雞係有少少偏熱（火）嘅，不過第三節都平均返。」

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