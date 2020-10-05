武漢肺炎｜籃總申請工商盃延期復賽 副會長直言戴口罩比賽「無稽」

武漢肺炎疫情緩和，康文署轄下體育館在上周五重開，隊際運動終獲豁免四人限聚令，因此香港籃球總會早前宣佈復辦比賽。籃總副會長羅善行今在社交網站直播透露工商盃原定本月中重啟，惟防疫政策規定球員須戴口罩落場比賽，他直言此做法相當無稽，因此籃總正申請延期復賽。

羅善行表示，籃總正着手安排復賽事宜，但防疫政策規定球員須戴口罩落場比賽，首當其衝受到影響的是原定10月中重啟的工商盃。羅認為此做法並不可行，總會計劃將復賽日期押後，希望跟政府達成共識，讓球員不戴口罩比賽：「戴口罩比賽並不可行，有點無稽。其實籃總已安排場地，但在此政策下，現時計劃申請將工商盃延期復賽，會逐個月按情況延期。」

由於港超聯是職業聯賽，各隊職、球員需進行家居隔離檢疫，並接受病毒檢測，因此羅善行認為籃球復賽的方法難跟足球相提並論。籃總目前要跟康文署商討，尋求可行的復賽辦法，「現時工商盃可以比賽，但是否需要戴口罩等詳情有待商榷。」另外，籃總早前表示甲一將於明年三月復賽，他亦向球迷派定心丸：「甲一、甲二肯定會復賽，只是乙組有待落實，乙組有很多隊，要考慮他們有沒有足夠場地練習。」

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