本文刊出時正在舉行NBA總決賽的第三戰，前兩場都不出大多數球評的預測，由勒邦占士率領的洛杉磯湖人取勝，熱火落敗之餘，更在第一場就陸續損兵折將。積傑錫（Goran Dragic）腳筋撕裂，相信餘下賽事上場的可能性都不高；季後賽一直表現出色的艾迪巴約 （Bam Adebayo）受了肩傷缺席一場，今天復出恐怕亦有影響。而主將占美畢拿（Jimmy Butler）第2戰裏頂着腳傷打了超過40分鐘，鐵血意志令人敬佩，但也看到因為爆發力削弱，殺入籃下的取分侵略性減低了，有時過於明顯做突破分球而被「捉路」，希望他之後狀況會回復到最fit。

據報今季總決賽的收視是歷史新低，我不清楚整體調查方法，是否充分反映得到今日許多人用網路看球的現狀，不過比賽少了人看確有不少因素，包括之前的種族問題罷賽風波影響，而兩隊實力差距當然亦很關鍵。以目前湖人發揮出的狀態看，實在難以想像到他們怎樣輸，除非出了甚麼意外，或者熱火在外線的準繩手感發揮超高，否則要湖人一敗相信也不容易。占士生涯第四冠應已難有懸念。

湖人隊有一個人我是特別為他高興的，就是安東尼戴維斯。「一眉道人」AD其實早在生涯初段就受到很多期待，20出頭已被認定會是肩擔NBA未來的人物。可惜他長年處在球隊營運和市場推廣能力都不理想的塘鵝隊，打季後賽只得寥寥兩年，所受到的關注跟他的才華實力不成正比，陷在龍游淺水的困境。今季到了洛杉磯湖人，夥拍占士直殺入Finals，可謂吐氣揚眉，獲得了真正符合的評價和注目。現在AD才27歲，可以預計他將會有很長一段日子擔任湖人隊的台柱人物。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報