NBA總決賽｜籃底守護神艾迪巴約上陣成疑 熱火聯防難擋湖人

NBA總決賽第三回合，將於香港時間今日上午進行，場數落後0:2的熱火，賽前再傳出壞消息，艾迪巴約（Bam Adebayo）與積傑錫（Goran Dragic）繼續被列為「上陣成疑」。在缺少這兩位主將的情況下，熱火的聯防陣勢難阻擋以安東尼戴維斯（Anthony Davis）與勒邦占士（LeBron James）為首的湖人。（ViuTV 99台今日7:30am直播）

在今屆季後賽場均得17.8分及10.9個籃板球的艾迪巴約，以及場均有19.9分的積傑錫，於總決賽第一回合同告受傷，並因而缺席第二回合賽事。雖然艾迪巴約表示其肩頸傷勢已大有好轉，並有信心可以在Game 3上陣，但熱火仍未敢輕言讓他與左腳足底筋膜撕裂的積傑錫復出。

熱火今季能夠殺入總決賽，很大程度要歸功於該隊嚴密的防守，但從總決賽Game 2可見，他們的「2-3聯防」在缺少了艾迪巴約這位籃底守護神的情況下，完全無法與安東尼戴維斯抗衡。湖人G2在籃板上取得44:37的優勢，當中搶下多達16個進攻籃板球，更藉第二次機會攻入21分，成為贏波關鍵。

除此之外，湖人上仗亦刻意利用傳球扯散熱火的聯防，大量消耗占美畢拿（Jimmy Butler）與克魯達（Jae Crowder）的體力。紫金兵團全場共有破紀錄的47次三分球起手機會，雖然命中率只有34%，投進16球，但已足夠以量取勝。事實上，湖人在今屆季後賽，於14場三分球命中率超過30%的賽事，竟能全數勝出，反觀3場三分命中率低於30%的比賽則全數敗陣，可見他們只要維持穩定外投，就大有機會勝出。

在NBA總決賽歷史上，有34隊曾經落後場數0:2，最終只有4隊能夠後上封王，但其中一隊正是在06年先輸兩場，之後連贏小馬四場奪冠的熱火。

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