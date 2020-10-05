英超｜紅軍歷史性慘負維拉 逼搶失效有關

衞冕利物浦周日晚英超尾場作客阿士東維拉，令人震驚地以2:7落敗，而本報客席足球名家鄭兆聰認為，幾名主力因傷及病缺陣是有影響，但輸到這個比數則與紅軍此戰的逼搶完全未能發揮有關。

鄭教練指出，前鋒沙迪奧文尼、中場佐敦軒達臣及守門員艾利臣比加等陣，少削弱戰力，當文尼為球隊前線逼搶第一點，而更大問題是球隊失控球的逼搶不夠立體。他說：「當在前場的逼搶做得不夠徹底，未能靠快速反搶取回控球權，其餘球員又未能及時補位便會出問題。此戰代文尼的迪亞高祖達是有質素的鋒將，但進攻上有侵略性，可起到相當的威脅，但防守上要與羅拔圖法明奴等有更加多的配合，前線失控球，又未能及時阻截，防線又推前的話，便很容易曝露很多空位。」

鄭又指出，紅軍上季由至今，個別球員如華基爾雲迪積克、祖高美斯及艾利臣比加也試過因個人犯錯導致失波，惟這幾名球員正處當打年齡，輪流出問題，或與缺少球迷有關，始終有球迷在場，有些球員表現會比較集中。他說：「紅軍上季復賽，實際只是等待奪冠，球員長期處於輕鬆心情下應戰，心理上比較放鬆，像前一場阿仙如奴表現集中，且有好表現，惟對弱隊則可能稍為放鬆，此戰大敗可是與此點有關。」

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