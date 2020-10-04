火辣戰果：阿仙奴險勝　李城吞三蛋

周日英超阿仙奴在主場迎戰開季三連敗兼一球不入的錫菲聯，結果兵工廠在下半場靠19歲小將布卡約沙卡及尼高拉斯比比各入一球，2:1擊敗對手全取3分。同日李斯特城主場卻以0:3不敵韋斯咸，錯失重上榜首的機會。

阿仙奴今場稍作變動，上場聯賽面對利物浦多次錯失單刀的射手拿卡錫迪，今仗被貶為後備，箭頭位置由尼基迪亞取代，開賽初段兩軍攻勢不多，主隊兵工廠亦受制於客軍的嚴密防守，上半場最有威脅的攻勢，要數到37分鐘奧巴美揚禁區外起腳，但被錫菲聯門將蘭斯達爾托走，兩軍半場互交白卷。

布卡約沙卡破悶局

下半場58分鐘，阿仙奴換入尼高拉斯比比加強攻力，終至61分鐘比利連右路傳中，布卡約沙卡近門頭槌破網，替阿仙奴取得領先。三分鐘後，剛上陣的尼高拉斯比比右路引球入禁區起腳破網射成2:0。麥哥迪克在83分鐘為錫菲聯扳回一球，惜為時已晚，阿仙奴險勝2:1。

至於周日英超早場，上輪作客爆大冷5:2大破曼城的李斯特城主場迎戰韋斯咸，在中場主力占士麥迪臣缺陣下攻力受損，開賽14分鐘客軍便由箭頭米查利安東尼奧接應傳中，頭槌破網領先；34分鐘，韋斯咸球員後場大腳解圍，中場柏保路科奴斯反越位單刀破網，助客軍領先兩球返入更衣室。下半場主隊李城圍攻不果，終至83分鐘柏保路科奴斯直線傳給查洛保雲，後者單刀射成3:0鎖定勝局，協助韋斯咸繼上場4:0大勝狼隊後，再一次全取三分。

同日另外兩場英超，修咸頓憑迪贊尼普及奧里奧爾羅美奧上、下半場各入一球，以2:0擊敗西布朗；另一支「升班馬」富咸，同日則以0:1敗予由柏度尼圖入球的狼隊，與錫菲聯同樣開季四戰全敗。

文：尊嘉