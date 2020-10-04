賽後拆局：愛華頓七連勝百年最威

今季英超黑馬味道十足的愛華頓，上周六藉着卡維特利雲與耶利文拿各建一功，加上占士洛迪古斯梅開二度，於主場以4:2擊敗白禮頓，在英超開季四連勝，在上周六暫時升上榜首之餘，更締造球會逾百年以來的最佳成績。連今仗在內，拖肥今季在各項賽事已錄得七戰全勝，造出自1894/95年球季以來最佳的開季成績。

自安察洛堤上季接手執教之後，愛華頓已大有起色，今季得到占士洛迪古斯及杜哥利等加盟，進一步提高了他們的中前場實力，並成功釋放卡維特利雲的潛能。這位23歲前鋒今季上陣6場已攻入9球，「肥安」亦對他讚不絕口：「卡維特利雲充滿信心，我們一直看着他進步及取得入球，對一名前鋒來說，這就是最大的動力。」

對於占士洛迪古斯加盟後，以右翼姿態大放異彩，安察洛堤表示並不驚訝：「對有質素的球員來說，並不會有甚麼問題，因為足球其實並不是太複雜。球場永遠是一樣的，總是有11名對手，皮球是一樣的，龍門也不會動。足球很簡單，並不複雜。」

愛華頓在開季七連勝的過程中，合共攻入24球，進攻火力冠絕歐洲五大聯賽。是他們自1986/87年贏得英甲冠軍、最後一次問鼎本土頂級聯賽錦標那一季以來，首度錄得七連勝。

另一方面，紐卡素同日亦憑着哥林威爾遜梅開二度，包括射入一球12碼，加上辛特麥斯明貢獻1入球1助攻，以3:1擊退作客的般尼，令對方陷入三連敗困局。

文：童健