壁球｜前港隊一姐加入警隊 歐詠芝：服務社會是一個很有意義的工作

亞運壁球金牌得主歐詠芝今年三月突然退役，未透露去向，今日有傳媒報道她已投考警隊受訓成見習督察，她接受訪問時透露友人對其決定抱不同看法，惟她認為「加入警隊服務社會是一個很有意義的工作」。

去年反送中激發抗暴之戰，警方執法濫暴濫權激起民憤，警隊招聘人數比去年大跌六成半，現年31歲的香港壁球前一姐歐詠芝今年三月突然退役，其時她未明言去向，僅表示會「先休息及探索」。今日無綫新聞報導，她現正受訓為見習督察，並會於下月出班，她形容警隊服務社會「很有意義」，「朋友對我加入警隊都有不同的看法，但因為自己覺得加入警隊服務社會是一個很有意義的工作，做了運動員很多年，一直以來希望可以在退役之後，可以跳出框框有新的發展。」

歐詠芝為港隊名將，她於2012年曾進佔世界第六，創港將最佳，她於2013年膺亞洲冠軍，2018年則與隊友合力贏得亞運女子團體賽冠軍，這位港隊前一姐今年三月急流勇退，其時她世界排名仍高居第11。

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