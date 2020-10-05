NBA總決賽｜LBJ挑釁畢拿不果未完場返更衣室 AD失誤犯規多最致命

湖人周日在總決賽第三戰賽前收到熱火續有兩主力缺陣的「好消息」，無疑會降低了球隊的警覺性和戒心，據指湖人球星勒邦占士（LeBron James）在第一節完結後，曾主動挑釁占美畢拿（Jimmy Butler）說「你們有麻煩了」，結果勝利最後由湖人手上溜走，占士更被拍到在球賽尚未結束就返回更衣室，惹來不少爭議。不過，湖人落敗的關鍵，還在安東尼戴維斯（Anthony Davis）的表現上，今場只有15分的他，除未能在進攻上幫到球隊，防守端也為湖人帶來了很大麻煩。

今場拿下40分「大三元」的畢拿賽後受訪時透露，占士在首節完結後曾向他表現熱火「有麻煩了」，當時湖人落後23:26，似乎占士認為湖人今場的勝算很高。在接下的比賽兩人有不少對位，比賽充滿着火藥味。打至最後一節，畢拿接連得分為熱火拉開比數，迫使湖人不得不叫個暫時，畢拿就回敬占士說：「你遇到麻煩了」。結果湖人最後未能追近比分，當比賽尚餘約10秒、比賽大局已定時，場上的占士獨自走回更衣室，在球員通道扔走護臂發洩，但最後被球隊叫返球場。占士的行為被指不負責任，也欠缺了體育精神。他賽後被問及為何提早離場，是因為誤以為比賽結束，還是因為太失望而返回更衣室，他回應「兩項都是」。

他續道:「我不認為我們需要有擔心的事情，我們不憂慮，我知道我們可以打得更好，我們周二（美國時間）有另一個機會拿到更大的領先優勢，很期待這個機會。」安東尼戴維斯（Anthony Davis）更表示：「相信我，我們會好過來。我也需要打得好一點，在攻防兩端也是，犯規的麻煩、為球隊帶來能量，開賽後球隊便很依賴我帶來力量，但當你在比賽初段就兩犯，要換別人上場，我需要打得好一點。」

占士今場仍然拿下全隊最高的25分、10籃板和8助攻，但失誤次數同為全隊最多的8次。AD表現更是低迷，擁有身高優勢且靈活敏捷的他，向來是熱火禁區最難防守到的球員，惟今場只有15分的他，上半場打了11分鐘已被博到三次個人犯規，他半場兩次投籃全部命中，但首兩節只獲5分。雖然下半場他表現改善交出10分，但受個犯纏身的他或影響到信心，餘下兩節僅出手7次，整場更錄得5個失誤和4次犯規，球員效率值與樸比（Kentavious Caldwell-Pope）一樣為全隊最差的-26。

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