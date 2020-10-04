何詩蓓兩破港績迎戰ISL

【本報訊】本月31日才滿23歲的香港女飛魚何詩蓓，上周六在體院訓練測試賽的50米自由泳，游出比自己香港紀錄快的24秒79，這亦是繼上月中模擬賽後，1個月內2次游出比港績快的時間，雖然測試賽不計入港績內，但足證她的狀態沒因疫情而受到影響。

何詩蓓上一次參加測試賽，是上月12日的奧運日程模擬賽，她在50米自由泳已游出24秒82，比起她去年6月游出的24秒85港績為快，雖然模擬賽及測試賽的成績都不可計入港績內，但對即將於本周末啟程到匈牙利布達佩斯出戰本月16日展開的ISL（國際游泳聯賽）的詩蓓來說是支強心針。

第二屆屬短池賽的ISL由於疫情關係，採取極嚴謹的防疫措施，除閉門比賽外，還推出「訓練氣泡」，10支泳隊各有自己專屬的訓練池，來自世界各地的參賽泳手在出賽前要進行四次病毒檢測，包括出發前在自己國家或地區檢測兩次，抵達匈牙利後再做兩次，全部呈「陰性」後，才可以到泳館進行訓練，賽事初賽至4強由本月16日至11月22日，4強至總決賽將於12月聖誕前屬意在東京舉行。

何詩蓓去年參加ISL共奪1冠1亞2季、創2項亞洲（50米蛙泳及200米自由泳）及4項香港（50米自由泳及蛙泳、100米及200米自由泳）短池紀錄，今年被衞冕隊伍Energy Standard挖角。