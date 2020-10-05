港超聯｜重燃爭標希望 富力惡鬥理文

港超聯周一移師旺角大球場續燃戰火，兩支哀兵富力與理文相遇，為保聯賽爭冠希望，兩隊均不容有失，必須全取三分。

漫長的19/20球季變幻莫測，投資巨大的富力今季本來一度帶出，卻遇上武漢肺炎，球季停擺，四隊退出戰績被取消後，富力在復賽後優勢大減，首仗遇冠忠南區即失分，再在足總盃決賽失利，上周四的聯賽關鍵戰亦負予傑志，受到連番打擊，目前只排在聯賽第三位，要避免創會第四季後仍「食白果」，除了餘下兩仗不容再失，還要寄望傑志失分。不過，富力主教練楊正光表示，就算不能奪冠，也會全力爭取聯賽次席。富力有上仗領紅的謝家強今仗停賽，料會以杜度及羅拔圖鎮守中路。

理文方面，不敵傑志後令他們在聯賽已處於劣勢，上周五出戰延遲近八個月的銀牌決賽又不敵東方，無緣冠軍。傑志周日遭南區逼和後，理文目前落後傑志四分，數字上仍有機會爭奪港超冠軍，但必須先全勝，再望其餘爭標對手失分方能成事。理文今仗有中場攻守大將亞哥斯達及沙普夫停賽，余煒廉和列斯奧因傷或未能上陣，鬧中堅荒。

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