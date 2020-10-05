NBA總決賽｜落後兩場反吸奪冠有先例 熱火追近1:2機會更大

熱火周日在NBA總決賽第三戰繼續缺少艾迪巴約（Bam Adebayo）和積傑錫（Goran Dragic）兩位主力，賽前有不少聲音認為，熱火在落後場數10:2之下，再有主力球員缺陣，大概是氣數已盡。然而他們憑着頑強意志打出漂亮一仗，再憑「鐵人」占美畢拿（Jimmy Butler）打足45分鐘，交出「大三元」40分、11籃板和13助攻的表現，協助熱火最後以115:104擊敗湖人。NBA總決賽史上已有過球隊在落後兩場下逆轉奪冠的先例，加上熱火總場數已追近至1:2，奪冠的機會相對更大。

回顧NBA總決賽史上歷來曾經有34隊落後過場數0:2，最終只有4隊能夠後上封王，其中一隊正是在06年先輸兩場，之後連贏小馬四場奪冠的熱火，另外三隊是1969年的塞爾特人、1977年的拓荒者和2016年的騎士。總決賽開打前已不被看好的熱火，再有艾迪巴約和積傑錫在第一戰受傷，奪冠機會更是大打折扣。不過，熱火周日第三戰擊敗「夫添」的湖人，場數已經追近至1:2，除了占美畢拿居功至偉，不少綠葉球員也是值得一讚，包括自上仗起因隊友受傷而獲機會擔正的年輕射手希路 （Tyler Herro）、鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson），前者交出17分、3籃板和2助攻，後者獲13分、5籃板、3助攻，另有2偷球和1封阻。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！