名家拆局｜尊嘉：爭議紅牌 掩蓋不了曼聯的防線漏洞

周日曼聯主場以1:6慘敗予熱刺，不少人認為球證向安東尼馬迪爾出示紅牌，卻只向先出手、同樣有動作的熱刺中場拉美拿出示黃牌，令曼聯今仗要10人應戰，成為紅魔鬼今場慘敗的關鍵。當然球證的判決公平與否，的確直接影響今仗比賽的戰果，但這張爭議紅牌，其實亦掩蓋不了曼聯守將全場不斷的犯錯，以及防線上的漏洞。

足球史上素有不少球隊，落後之下仍能追和甚至反勝對手，如果單憑少踢一人就等同落敗，這未免過份悲觀。事實上，在11人鬥11人的時候，曼聯開賽2分鐘就取得領先，有一個美好的開局，但曼聯後衞一次又一次的犯錯，才是直接斷送曼聯江山的罪魁禍首。

其中全球最高身價後衞的曼聯隊長哈利馬古尼，不但未能成為紅魔防線的領導角色，今仗他更「帶頭」率先犯錯，面對保羅普巴的解圍失誤，馬古利情急下先將皮球頂向中堅拍檔艾歷拜利的身上反彈，然後又沒有與門將溝通的情況下，就突然將皮球頂回曼聯小禁區，使皮球在危險地帶產生險象，最終令曼聯的領先優勢2分鐘內斷送，馬古尼可謂曼聯首個失球的頭號罪人。

失球後，曼聯守衞似乎仍未重新集中精神比賽，第二個失球正是馬古利走到中圈侵犯哈利卡尼後，其他隊友沒有留意到孫興民的走位，讓後者輕鬆利用速度破網。事實上，在28分鐘馬迪爾領下紅牌之前，兩軍11打11的情況下，熱刺是得到更多破門機會，當時正值落後的曼聯兩閘推上進攻，後防兩邊暴露大量空位予熱刺打反擊，其中熱刺前鋒孫興民曾有單刀甩腳、右閘奧里亞無人看管殺入禁區起腳，這些都是在馬迪爾領紅前出現。

這些例子已經說明，對上兩仗在水晶宮及白禮頓失了5球的曼聯，防守戰術根本全無改進，兩名閘位球員形同虛設，中場又只得老將尼曼查馬迪一名防中，未能替兩閘及時補位。而摩連奴自早前對修咸頓賽事取得甜頭後，今仗繼續活用哈利卡尼回後持球，再讓其他熱刺球員後上插入空位的戰術，當卡尼移到中場線時，曼聯中堅哈利馬古尼跟上，令原本已經空位甚多的紅魔防線再少一人，當兩閘移入中路為馬古利填補空位時，曼聯兩個邊路便呈現大量空檔。

而曼聯在少賽一人時，開賽初段有好表現的艾歷拜利，又犯上腦筋上的錯誤，後場傳失球至失第3球，隨後馬古尼遭對手傳球通過胯下失第4球，保羅普巴未有及時為左閘補位失第5球，隨後普巴又在禁區內飛鏟輸12碼，令曼聯失第6球。

故筆者認為馬迪爾該記紅牌，的確影響戰局，但曼聯的6個失球，都是與他們的球員犯錯有關。其實，今仗已經是曼聯領隊蘇斯克查，第3場沿用同一套「失敗」的戰術，直至下半場他才將球隊改踢雙防中陣式，換入費特洛迪古斯及麥湯米尼，希望改善防守。

相信好記性的球迷會記得，波基斯費南迪斯（B費）、費特洛迪古斯、麥湯米尼這套中場組合，正是曼聯上季在普巴受傷時，取得好成績的中場鐵三角，兩位防中能夠填補兩閘漏洞之餘，更能解放波基斯費南迪斯的進攻能力。

不過當普巴復出後，蘇B又不敢棄用這名星級球星，而當雲迪碧克加盟後，連同B費3名都是攻擊型的中場，今仗選用B費及保羅普巴擔任正選，結果尼曼查馬迪一名防中，根本擋不了對方的攻勢，如何選擇合適的中場，令球隊達至攻守平衡，將會是蘇B急切要解決的問題。

文：尊嘉

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