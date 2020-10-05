冠忠南區周日在港超聯再做攔路虎，靠日援中堅川瀨浩太在84分鐘頭槌建功，以1:1逼和榜首的傑志，令後者痛失兩分兼失爭標主動權。傑志主教練朱志光以「跌銀包」表達失望之情，並指出球隊今仗把握力不足。

務必全取三分的傑志在香港大球場繼菁英盃決賽後再對南區，朱志光以高美斯拍加維蘭踢雙箭頭，羅梓駿頂替停賽的唐建文任右閘；至於南區在陳港斌停賽下，教練兼球員的列文續任正選，積施利踢回擅長的右後衞。開賽初段傑志便控制戰局，11分鐘，翼鋒蘇沙左路交前，加維蘭單刀施射，可惜欠角度及勁度被南區守門員謝德謙用腳擋出。南區在34分鐘右路反擊，日援佐佐木周推至禁區施射，皮球柱邊出界。傑志在完半場前有幾次機會，但均無功而還，半場打成0:0。

東方富力仍有機會奪冠

易邊後，傑志繼續圍攻，55分鐘，蘇沙禁區頂勁射，謝德謙飛身撲出，而後備上陣的傑志守衞賓紀文在65分鐘右路禁區施射，皮球柱邊出界。73分鐘，高美斯左路突破傳近柱，加維蘭前柱接應撞射中柱入網，傑志苦戰下打開紀錄。可是到84分鐘，南區前場獲得罰球機會，列文接應夏志明傳送交前柱，川瀨浩太跳頂入網追成1:1。傑志尾段還有幾次機會，可惜陳晉一及丹尼射門皆未能轉化為入球，兩隊各一言和，傑志9戰17分居首，只餘一場對愉園，而東方及富力各餘兩場，但分別只落後傑志2分及3分，東方及富力在最後一輪對決，換言之今季錦標要到最後一輪才可決出冠軍。

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朱志光責球員錯失良機

進入爭冠最後直路，賽前傑志只要餘下2場全取6分，已肯定成為今季港超聯冠軍，朱志光更以加維蘭、高美斯及蘇沙「三鬼拍門」強攻南區，卻只取得一個入球，最後更被南區逼和。朱志光賽後表示：「我們應要入的把握不到，主導了整場比賽，對手亦沒太多機會。」朱志光坦言失望，以「跌銀包」比喻今季復賽前後在聯賽路上的起伏，他說：「直接點說，像跌了銀包，找回卻又發現錢已不見了，也沒辦法，節儉點吧。」傑志球員尾段數次在南區禁區內倒下，球證均沒有吹罰12碼，再被問到球證執法水平時，朱志光指：「在香港，球證的決定是最後決定（意指沒有VAR），我也沒有意見。」

傑志隊長黃洋指享受比賽過程，對結果感到相當失望，但說：「我相信球員經歷了今仗，對下一季會有幫助，特別是今季多年輕球員。我們被追平後，到最後也沒有放棄。」南區門將謝德謙持續有好表現，他賽後謙稱：「球隊發揮到列文賽前部署，針對對手兩翼，除了我之外，整隊都發揮很好。」

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