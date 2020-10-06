轉會關窗｜槌仔幫嫌10萬周薪太高 提早十個月踢走韋舒亞

不少球會也趕在轉會窗死線日簽入新援，增強球隊實力，不過韋斯咸就在最後時刻決定，提前與10萬周薪的中場韋舒亞解約。雖然韋舒亞解約前與球會仍然有10個月的合約，「槌仔幫」仍然決定將韋舒亞踢走。

自從18年加盟韋斯咸以來，28歲的韋舒亞因為一直受到傷患困擾，只為球隊在各項賽事上陣19場，而且只曾在英聯盃取得1個入球。本來韋斯咸打算在今年夏天找到買家，以幫助自己彌補一下在韋舒亞身上的支出，不過在一直未有其他球會有意的情況下，槌仔幫與韋舒亞達成協議，雙方決定提早終止合約。不過由於韋舒亞的合約直至明年夏天才到期，剩餘合約的價值約390萬鎊（約3,900萬港元），因此球會同意繼續向韋舒亞支付這筆款項。

至於現時回復自由身的韋舒亞，周一與韋斯咸分道揚鑣後，就在Twitter發表一份聲明：「我已經確定會與韋斯咸提前終止合約。雖然我已經盡了全力，不過結果未有達到自己預期。雖然我無法在韋斯咸展示出自己的實力，但我仍認為自己可以在頂級聯賽中立足，至今的我仍然具有野心。」

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