武漢肺炎｜利物浦第4位球員中招！瑞士足總宣佈沙基利確診

利物浦繼此前有森美卡斯、沙迪奧文尼以及堤亞高艾簡達拿，三名確診武漢肺炎後，周二瑞士足總在官方網站發聲明指，事隔一年多再次入選國家隊的紅軍中場梳頓沙基利同樣中招，需要即時進行隔離，成為紅軍隊內第四位球員確診武肺。

周一英超賽會公佈了最新一輪病毒測試的結果，提到在1,587名球員以及球會工作人員當中，一共有9人有呈陽性反應，不過現時未知沙基利是否其中一人。不過已經回到瑞士國家隊報道的沙基利，就被驗出對病毒呈陽性反應，這位28歲瑞士國腳本來會與國家隊一起參加接下來的友誼賽以及歐國聯賽事，但如今將被逼進行隔離。

一年前以專注於球會為由要求不入選國家隊的沙基利，終於在本月重新入選國家隊大名單當中，可惜又遇上武肺，另外今年夏天沙基利本來希望可以離開紅軍，但最終因為無人問津的情況下只好繼續留隊。更可惜的是這位瑞士國腳在紅軍的上陣機會不多，上季在英超只登場7次，其中只有2場是以正選身份上陣，而今季唯一一次披甲紅軍球衣上陣，則是在英聯盃的比賽事。

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