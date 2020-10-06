曼聯新兵｜1.3億超旬價加盟 迪利斯指入「魔」係榮譽

英超球會曼聯於周一宣佈，成功從葡超球會波圖羅致後衞阿歷士迪利斯，雙方將會簽約4年，球會可再延長合約1年。雖然紅魔未有公開轉會費用，但英國傳媒估計球隊僅以1,360萬鎊簽入這位巴西左閘，可謂超旬價。

早在8月已經有消息指，曼聯對這位27歲的後衞充滿興趣，但一直只聞樓梯響。惟周日大敗於熱刺腳下後，球隊急需於轉會市場買人補強，最終趕及在關窗前先簽入這位曾效力國際米蘭及加拉塔沙雷的左閘。迪利斯效力波圖5季，為球隊攻入26球兼交出超過50次助攻，可見助攻力強，有望加強紅魔的兩翼側擊能力。

迪利斯在簽約後表示，加盟曼聯是一份榮譽，「你必須要付出許多努力才能走到這裡，我可以保證自己將會全力以赴，我亦急不及待為球隊上陣。過去我為波圖贏過不少獎項，希望同樣能助曼聯贏得冠軍。」領隊蘇斯克查亦表示，迪利斯是他們一直希望羅致，並且是球隊需要的球員。

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