港超聯｜東方四球輕取愉園 煞科贏富力即膺三冠王

周二在旺角大球場上演的港超聯賽事，東方龍獅有盧卡斯梅開二度，以4:0輕取榜尾的愉園，升上榜首，煞科日(11/10)只要擊敗富力，則可以成為今季「三冠王」。

傑志周日失分，聯賽爭標主導權落在東方手上，今日面對榜尾的愉園，東方有快翼艾華頓停賽，亦收起累積四面黃牌的中堅艾華度，由梁冠聰與基頓鎮守中路，球季停擺期間由愉園轉投東方的亞歷斯祖今仗正選上陣。球賽主裁判為廖國文。

對三分志在必得的東方甫開賽就強攻愉園，但初段威脅埋門不多，只有黃威起腳高出；愉園偶有反擊，朱偉鈞及潘沛軒先後有起腳機會，但都被葉鴻輝化解。東方其後攻勢越見銳利，連番在愉園門前製造險象，但愉園門將鍾偉豪今日發揮出色，多次救出險球。

戰至完半場前一分鐘，東方終於打開紀錄，辛祖右路K角位傳中，盧卡斯一頂中楣彈出，黃威衝前補中，東方以1:0優勢進入更衣室。

易邊後愉園立即換入伍家揚及黃智康，但進攻未見成效，後防即火速失球。下半場不足一分鐘，李嘉耀右路傳中，盧卡斯禁區撞射破網，東方領先2:0。50分鐘，利馬處理右路罰球，前柱大漏的情況下，皮球彎入龍門，東方領先至3:0。

其後東方再有不少入球機會，但要戰至81分鐘方由李嘉耀右路傳中，茹子楠故意漏予盧卡斯起腳破網。東方領先四球後，更把門將葉鴻輝調離場，保留實力。

最終東方以4:0擊敗愉園，順利取得三分，下周日聯賽煞科日對富力，勝出即肯定封王。

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