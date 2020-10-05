英格蘭頂級聯賽百年不遇的奇景，在多事的2020年上演。周日英超曼聯主場迎戰熱刺慘負1:6，球迷驚魂未定，隨後再爆大冷，衞冕的利物浦作客阿士東維拉慘遭2:7血洗，雙紅史上首次在同日失至少六球下落敗。紅軍陣容不整輸呆領隊高普，主力缺陣、防線跌Watt，紅軍開季4場聯賽已失

文：何西

紅軍作客季初表現醒神的維拉，今場未能以最強陣容應戰，鋒線「埃及文明」三叉戟缺日前確診武肺的沙迪奧文尼，賽前不久再有主力門將艾利臣比加因肩傷未能披甲，頂替後者的阿祖安卡斯迪路，在開賽僅四分鐘便出事，傳球失誤被維拉隊長基亞利殊截球，傳予新兵奧尼屈堅斯射入。後者在22分鐘再破網領先2:0；紅軍戰至33分鐘由穆罕默德沙拿破蛋，但維拉繼續強攻，約翰麥甘尼與屈堅斯完半場前各入一球，紅軍與曼聯一樣，半場落後1:4。

爆125倍「主其他」波膽

易邊後維拉在55分鐘由從車路士來投的新兵巴克里建功，沙拿在60分鐘扳回一球，隨後又是維拉天下，已交出3次助攻的基亞利殊連入2球，終以7:2屠殺紅軍，爆出125倍的「主其他」波膽。

高普賽後說︰「所有在足球比賽中不應做的事情，我們今晚都做了。我們不能怪責任何人，只能怪責自己。」

利物浦慘輸2:7，是英超史上首次有上屆冠軍在翌季聯賽中失掉七球，今戰也是紅軍自1963年4月以2:7不敵熱刺之後，任何正式比賽中單場比賽失掉七球；最近一次在英超慘敗，已要數到2015年，當年造訪史篤城以1:6敗走。

紅軍上季的英超封王路，首27場聯賽豪奪26勝1和佳績，人腳實力無疑屬頂級，不過後備力量稍遜始終是潛在問題，慶幸一眾主力在上季都沒有出現大傷病，令紅軍能不受傷兵問題影響下一直保持強勢。艾利臣上季初缺陣由阿祖安頂上一段時間，後者上季9場正選把關比賽紅軍只有2場能保清白之身（見另文），幸靠前線火力強得以取得全勝佳績。

防線嚴重跌watt屢犯錯

到今季紅軍在抨擊聲下先後簽入中場堤亞高艾簡達拿及前鋒迪亞高祖達，本是不錯的補強，但球隊欠運先有艾簡達拿確診武肺需要休戰，隨後接連出現文尼及艾利臣休戰消息，加上今場續有佐敦軒達臣不在正選名單，一眾主力後防如華基爾雲迪積克、阿歷山大阿諾特及安德魯羅拔臣在今季短短四場比賽都先後出現過嚴重犯錯，中堅祖高美斯今場亦表現不佳於下半場被調離場，要看到人腳與狀態最佳的利物浦，還要等待一點時間。

創業難守業更難，今季英超已出現不少強隊失利的情況，高普帶領紅軍首奪英超，正如他所說要蟬聯的難度將會更大。