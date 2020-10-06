Goal富帥：信海灣者再下一「城」

上周推介兩場蘇超，結果兩隊都小勝一球，推介其中一場「讓球主客和」「和局」，賠率較好分，希望拉上補下，幫到大家有微利；國際賽臨近，周中歐洲波唔多選擇，反而美洲唔少好嘢，小弟兩支美職愛隊都周三登場，西雅圖海灣者主場出擊，只對皇家鹽湖城，「讓球主客和」「主勝」冇難度。

海灣者排緊西岸榜首，今季主場都係輸過俾剋星波特蘭伐木者，其餘都不敗，當中近3場全勝共轟13球，中場指揮官盧迪路保持勇態，亦創造唔少機會畀雷迪亞斯等，入球分佈平均，係強隊嘅一個健康情況，加上連續兩場主場出擊，省卻舟車勞頓之苦。鹽湖城只排西岸第八，屬季後賽邊緣分子，聯賽作客戰績上唔算差，5場只輸1仗，攻力麻麻，當中三場冇波入，久守下真係唔頂得海灣者幾耐。

美職另一愛隊係FC洛杉磯，呢排英超就開「大」風，6:1又有，7:2又有，FC洛杉磯亦都係有前冇後，已連續9場總入球達3球或以上，前鋒迪亞高羅斯腳法同射術都真係幾唔錯，周三作客科羅拉多急流，急流上仗先炒聖荷西地震五粒，同樣鋒線銳利，鬥攻下「大」硬。

巴甲榜首明尼路一枝獨秀，周三作客福塔雷薩，唔貪心簡單串個客W。

文：Goal進

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