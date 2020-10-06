NBA｜鷹隊推出城市版球衣 向馬丁路德金致敬

美國近期發生多宗針對黑人的警暴事件，在NBA引起極大迴響，多位球星都挺身為公義為聲，鷹隊亦發表了一套以美國已故黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）為設計概念的新球衣。

鷹隊這套20/21年球季的城市版球衣，用上黑色為主調，並在胸口位置配上圍着金邊的白色「MLK」字樣，向馬丁路德金致敬，而有關球衣的部份銷售收益，亦會撥捐亞特蘭大的慈善機構，協助當地的有色人種社區。

1929年出生於亞蘭特大的馬丁路德金，畢身推行民權運動，提倡以非暴力方式追求種族平等，並於64年獲頒諾貝爾和平獎，可惜他在68年4月4日在孟菲斯遇刺身亡。灰熊過往亦曾透過城市版球衣，向馬丁路德金致敬。

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