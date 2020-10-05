曼聯周日主場以1:6慘負熱刺，創出紅魔近九年來英超最大敗仗，其中曼聯領隊蘇斯克查今仗繼續固步自封，首2場失5球後仍沿用慣用戰術，早段雖射入12碼領先，但防線一再受壓下守衞頻犯錯，加上前鋒安東尼馬迪爾領紅後，形勢更壞終一沉不起大敗一場，賽後蘇B承認責任，形容「今天是最差的一天」，有博彩公司已將蘇B列為4.5倍首位被炒英超領隊的次熱。

文：尊嘉

今仗紅魔原本有好開始，開賽僅1分鐘由馬迪爾博得12碼，波基斯費南迪斯（B費）操刀閃電領先，但原來是曼聯今場噩夢的前奏。四分鐘，隊長哈利馬古尼率先犯錯，兩次頭槌解圍分別頂向拍檔艾歷拜利的身上，以及頂回小禁區危險區域，再出現馬古尼攬隊友勞基梳爾的奇景，造就熱刺中場尼當比利在混戰中追平；七分鐘，曼聯守衞又未有留意孫興民走位，被他接應快開罰球直堵曼聯心臟破網，熱刺迅速反先2:1。

馬迪爾領紅成轉捩點

賽事其中一個焦點在28分鐘出現，當時熱刺角球攻勢，曼聯馬迪爾與熱刺拉美拿爭位時互有動作，前者報復性向拉美拿打面領紅，致紅魔要10人應戰，隨即被哈利卡尼及孫興民攻破大門，半場落後1:4。下半場蘇B調入兩名防中費特洛迪古斯及麥湯米尼，但曼聯表現仍無甚起色再失兩球，終以1:6大敗予熱刺，平了2011年10月主場1:6不敵曼城後，曼聯英超史上最大敗仗，同時是紅魔於英超史上第3次單場失足6球。

賽後蘇B承認自己要負上最大責任：「馬迪爾領紅後所有東西都變差，你不可能在如此多犯錯下勝出，我承認是我的錯誤，這隊不是曼聯，今天是最差的一天。」蘇B續稱：「紅牌不是落敗藉口，但拉美拿也不應該有如此反應。」

被炒4.5倍僅次柏加

然而任憑有多少爭議，始終無法掩蓋曼聯的防線漏洞。蘇B雖以名宿身份統領曼聯，獲得高層支持購入B費、馬古尼及雲比沙卡等人，但蘇B用人排陣墨守成規，首2戰失足5球後，今仗蘇B依舊排出4-3-3陣式，中場仍堅持起用表現持續平庸的保羅普巴，將活力充足的新兵雲迪碧克續放後備，兩閘空位甚多，8,000萬鎊身價的隊長馬古尼，被扳平的一球再現醜態。

曼聯英超開季3戰僅1勝2負失足11球，已跌落聯賽榜第16位，難怪有博彩公司看淡蘇B前景，將他列為4.5倍的首名被炒英超領隊次熱，僅次英超開季四戰全敗的富咸領隊柏加。

慶幸本周英超讓路予國際賽檔期，讓蘇B及整支曼聯有喘息空間。然而球隊即將進入死亡賽程，在歐聯惡鬥巴黎聖日耳門和RB萊比錫，以及英超迎戰倫敦雙雄車路士與阿仙奴，蘇B的帥位隨時捱不到聖誕。