轉會關窗｜英超武肺下增兵花費減 死線日近年最靜

5大聯賽的夏天轉會窗於歐洲時間周一晚正式關閉，BBC指出鑒於武漢肺炎疫情影響，英超球會今夏增兵使費比起過去幾年確實有下降，而且是死線日交投是近年最淡靜一次，但整體花費仍比起其他歐洲頂級聯賽仍然高出起碼2至3倍有多。

BBC引述投資公司Carteret Analytics的資料，指英超球會今夏支出達12.18億鎊（約123億港元），比去年夏天總花費的13.76億鎊少了1.58億，而且在轉會窗死線日只有12單增兵交易誕生，屬近年交投最淡靜的死線日。

受疫情影響關係，今夏轉會窗較往年延遲至10月才結束，Carteret Analytics方面的分析員表示：「在歐洲5大聯賽中，球員收購的總支出與5年平均水平相比顯着下降，英超減了7%到西甲減了46％不等。考慮到武肺導致轉會窗的交投量收縮，也是合理的假設。」

死線日最高轉會費收購是阿仙奴從馬德里體育會簽下防中湯馬士柏迪，高達4,500萬鎊左右，而第2高價已是愛華頓以2,000萬鎊收購諾域治後衞賓葛菲特，而曼聯從阿特蘭大羅致的迪亞路查奧爾雖然盛傳轉會費為3,720萬鎊，但因價錢是根據合約不同條款所定，因此就算他與阿歷士迪尼斯及法真度柏利斯迪加起來的總值，也是大約4,300萬鎊左右，假如能簽得多蒙特身價起碼過億鎊的查頓辛祖，總個英超聯賽的總支出必定有所不同。

不過Carteret稱就算英超今夏投入的增兵金額已減弱，仍然比西甲、德甲和法甲高出3倍；今夏花費排第2的竟是意甲，但與英超也有兩倍距離。值得留意是雖然英超20隊的總花費較去年少，但由於出售球員少，淨投入變相高達8.2億鎊，比起過去5年都高；相反，西甲的淨投入得5,860萬鎊，德甲更只得890萬鎊，這是因為他們出售球員比購買球員多。

英超近7年轉會窗及死線日增兵交易量

2014年

總增兵交易：157宗

死線日增兵交易：25宗

2015年

總增兵交易：150宗

死線日增兵交易：23宗

2016年

總增兵交易：132宗

死線日增兵交易：20宗

2017年

總增兵交易：124宗

死線日增兵交易：17宗

2018年

總增兵交易：109宗

死線日增兵交易：26宗

2019年

總增兵交易：102宗

死線日增兵交易：18宗

2020年

總增兵交易：102宗

死線日增兵交易：12宗

資料來源：Carteret Analytics

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