一姐當差｜運動員退役出路多 劉彥恩崔浩然轉戰商場

香港壁球前一姐歐詠芝退役加入警隊引網民熱論，外界關注運動員轉型問題，其實近年包括奧委會在內多個機構均協辦運動員就業計劃，精英運動員出路比以往大有改善。

過去香港體壇發展未及成熟，全職運動員缺乏保障，生涯朝不保夕，收入偏低，而且不少人學歷平平，退役出路極窄，運動員年青時全心訓練，缺乏工作經驗和技能，只能打而優則教，轉任教練。然而近年體壇成績進步，運動員配套今非昔比，在役時由體院運動員獎學金提供收入，大型運動會獎金連年加碼，大學又開辦運動員入學計劃，他們得以雙線發展，裝備自己迎接退役生活。

現役運動員生活既有保障，退役後亦有公、私型機構協助轉型，例如奧委會成立「運動員就業及教育計劃」和學長計劃，支援運動員適應退役生活，並推薦他們到不同機構就業，如單車名將黃金寶離任港隊教練後，現於奧委會轄下的「奧夢成真計劃」擔任項目發展幹事，協助退役運動員轉型；私營方面，近年有社企專門協助運動員創業及求職，例如香港三鐵前代表許煒森正透過此計劃覓得商場市務經理一職、奧運游泳代表劉彥恩亦於同一商場任職公關負責市場推廣，至於前香港劍擊代表崔浩然和前單車隊成員馬詠茹則受惠社企工作配對，擔任機構實習生。

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