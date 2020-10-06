轉會關窗｜卡雲尼賣口乖讚魔迷熱情 蘇B最睇中佢啲經驗同入波能力

大敗熱刺後再感受壓力的曼聯，在轉會窗死線日加緊步伐增兵，結果一日內簽下4將，包括自由身的33歲烏拉圭前鋒卡雲尼，與紅魔達成1年合約，而領隊蘇斯克查也揚言卡雲尼的比賽經驗及入球數字，可以引領一班隊內年青球員成長。

有阿歷斯山齊士兩年半前高薪入「魔」的失敗收購，據BBC指卡雲尼今次來到不是傳聞中高達36萬鎊的周薪，至於詳細薪金多少則未有透露。這位烏拉圭前鋒接受曼聯官網訪問時表示：「曼聯是世界上最偉大的球會之一，加盟曼聯是我的榮耀。休假期間我一直很努力保持狀態，渴望早日代表這間難以置信的球會出戰。」

他隨後又再「賣口乖」謂：「我的職業生涯中看過許多最熱情的球迷，我知道曼聯的球迷也會如此，迫不及待想體驗奧脫福的比賽氣氛，但當然要一切安全後才能實現這一點。我期待能在足球這本書上寫下我的小故事，我這些年能保持穩定發揮，就是因為我一直專注在我的工作，不斷努力，我與領隊（蘇斯克查）曾交談，這也令我更渴望穿上曼聯球衣。」

蘇B看中這位33歲老將的關鍵，自然是他的經驗：「他的經驗非常豐富，是那種為球隊付出一切的球員，在球會和國家隊的入球記錄都非常了不起，能簽下這樣高水平的球員，我們都非常高興。他能給球隊帶來能量、活力、領導能力以及良好的心態，最重要還有入球。直至目前為止，他的職業生涯都非常出色，在過去十年都是最強射手之一，年輕球員有機會跟他學習的話，對成長會有幫助。」

至於曼聯同日所簽其他球員中，有一位正是與卡雲尼一樣是烏拉圭球員，就是年僅18歲的翼鋒法真度柏利斯迪，據報轉會費為900萬鎊。這位從彭拿路來的小將與紅魔簽約5年，還可選擇約滿後再續約1年。至於另一位由阿特蘭大過檔、同樣18歲的科特迪瓦翼鋒迪亞路查奧爾，轉會費貴得多，高達4,100萬鎊，但會在明年1月才正式來投。

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