意甲｜紅魔兵遍佈意甲 史摩寧1.8億同羅馬再續前緣

曼聯近年收購成功例子不多，不少球員放售到意甲後，都成功大踢身價波。羅馬周一便將上季表現對辦的紅魔借將基斯史摩寧，正式收歸旗下。

史摩寧與羅馬簽約3年，據BBC報道，轉會費為1,360萬鎊，連同附屬條款則可上升至1,810萬鎊（約1.8億港元）。史摩寧重返這支上季效力的球會後，透過球會官網說：「生命中沒有一件事是容易的，我的心一直屬於羅馬，很高興現在能正式成為這裏的一員。」

他也在自己的Twitter留言向紅魔道別：「我為能成為這間偉大球會的一分子感到自豪。10年前，我只能夢想着我們這段期間所取得的一切，祝你們一切順利，儘管我感到難過，但我知道你們將繼續成就偉大的事業！」

至於國際米蘭自干地上任後，購入過盧卡古、艾舒利楊格及阿歷斯山齊士3名前魔兵，周日在官網宣佈，成功從帕爾馬借入另一名前魔兵、30歲的達美安加盟球隊，明夏國際米蘭還會以180萬鎊的價錢買斷此子，達美安將會穿上36號球衣。

事實上除了達美安之外，早前另一支意甲球會拉素，亦宣佈成功借入曼聯中場安達斯彭利拿，季尾拉素有權以2,450萬鎊買斷其合約；至於另一名曼聯球員達洛治，周日亦正式外借至意甲AC米蘭，並將會披上5號球衣，是紅魔球員近兩季轉戰意甲的第8人。

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