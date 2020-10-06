法網｜女單賽事繼續爆冷 施維杜蓮娜8強止步

周二法國網球公開賽女單上演首場8強賽事，3號種籽的施維杜蓮娜面對世界排名第131的阿根廷球手寶多露絲嘉。結果這位烏克蘭球手直落兩盤不敵對手，於8強出局，寶多露絲嘉則是生涯首次闖入大滿貫4強。另外30號種籽、突尼西亞的查比雅於同日亦被非種籽球手丹妮莉歌蓮絲擊敗。

今場為施維杜蓮娜以及寶多露絲嘉首次交手，不過作為16年來首位進入大滿貫8強的阿根廷女球手，後者在整場比賽的決心明顯較施維杜蓮娜強。寶多露絲嘉甫開賽先得分，不過隨後犯下不少錯誤，令施維杜蓮娜率先打破她的發球局。本以為取得一個好開始，不過隨後寶多露絲嘉接連破發先贏一盤6:2。第二盤即使寶多露絲嘉未有保持第一盤比賽中的水準，雙方一度打成4:4，不過寶多露絲嘉在第九局成功破發，最終再贏一盤6:4，以1小時19分鐘直落兩盤淘汰施維杜蓮娜晉級。

對於首次闖入大滿貫4強，寶多露絲嘉在賽後非常高興：「我需要感謝所有人的支持，我真的非常開心。在隔離期間，我和我的教練都做得非常好，與團隊亦進行許多訓練，這就是今天我在這裏的原因。」同日另一場，非種籽球手丹妮莉歌蓮絲就以2:1淘汰30號種籽查比雅，打入法網八強。

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