大手交易：提早上力　場均入3.79球

英超今季開季以來入球甚多，周日接連出現熱刺大勝曼聯6:1及阿士東維拉以7:2大炒利物浦的比數後，今季已進行的38場比賽已出現144個入球，場均入球為3.79球，是自1930/31球季的場3.95球以來，英格蘭頂級聯賽的最高的入球率。

英超完成了四周賽事，多場比賽有大手交易，其中，車路士及愛華頓上周六先後大勝水晶宮和白禮頓4:0和4:2，周日則有熱刺和維拉分別狂勝曼聯和利物浦，本周共產生了41個入球，但並非今季入球最多的一周。

事實上，第2周更有3場比賽出現7個入球，分別為愛華頓贏西布朗5:2、熱刺作客以5:2大勝修咸頓及列斯聯（圖）以4:3擊敗富咸，另外，李斯特城主場以4:2戰勝般尼之役亦有6個入球，連同其他比賽，第2周總入球達到44球之多，是英超新紀錄，英超一周入球數舊紀錄是創於2011年2月的43球。

至於第3周總入球為36球，當中，李斯特城以5:2大勝曼城、西布朗3:3賽和車路士、曼聯作客3:2勝白禮頓、韋斯咸以4:0大炒狼隊及利物浦3:1擊敗阿仙奴都各有4個入球。

今季英超經常出現大手交易，可能與夏季休息時間較往年為短，球員較早進入狀態有關。此外，今年不少國際賽因疫情而取消，同樣有助球員免於長途征戰以保存體力。

文：薰爵