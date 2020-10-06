電競｜港車手唐偉楓奪GT亞洲賽首站季軍

GT世界挑戰賽亞洲賽電競錦標賽周二上演首回合賽事，港將唐偉楓在專業車手組中取得季軍，方駿宇則得到第四。

雖然是亞洲賽，但今站賽事使用意大利蒙扎賽道。多位香港車手參戰，包括同樣代表Craft Bamboo Racing車隊的歐陽若曦、蘇誠峻，以及業餘組的余嘯峰，三人均使用平治AMG作賽。港將中以使用奧迪R8的唐偉楓成續最好，一小時加一圈的賽事中，唐偉楓遲遲未入維修站，一度領先，至賽事尾段進入維修站後，仍能保持第三位，最終取得一席季軍；另一港將、使用林寶堅尼Huracan的方駿宇則得到季軍。

因疫情關係，今年的GT世界挑戰賽亞洲賽已取消，改為電競賽。全季共有五站賽事，下站將會於本月27日進行，使用美國拉古納塞卡賽道（Raceway Laguna Seca）。

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