轉會關窗｜英超今夏In & Out一覽 拖肥列斯死線日再添新兵

英超夏天轉會窗於香港時間周二早上6時已正式關閉，日前剛大敗給熱刺1:6的曼聯在轉會窗關閉前最積極，把握最後機會連簽包括烏拉圭前鋒卡雲尼在內的4名球員；阿仙奴也收購了馬德里體育會中場悍將湯馬士柏迪。至於另外4支Big 6曼城、利物浦、熱刺及車路士則按兵不動，而熱刺與車仔經過今夏大事擴軍後，反在死線日分別將賴恩施斯隆及羅夫度斯卓克兩冗員借走。

今季令人眼前一亮的黑馬愛華頓及列斯聯，反而再於最後一刻有增兵行動，拖肥糖從諾域治收購賓葛菲特，又從羅馬借入瑞典門將羅賓奧臣，隨時取代季初烏龍百出的比克福特在今季正式把關，而列斯聯再花費近2,000萬鎊從雷恩簽入巴西翼鋒拉芬夏，加強邊線速度。修咸頓則有曾在他們青訓系統出身的禾確特，以借用形式由愛華頓回巢，而韋舒亞則與韋斯咸解約。

英超各隊今夏轉會窗主要In & Out

利物浦

In：森美卡斯（奧林比亞高斯/1,175萬鎊*）、堤亞高艾簡達拿（拜仁慕尼黑/2,000萬鎊*）、迪亞高祖達（狼隊/4,100萬鎊*）

Out：拉爾拉拿（白禮頓/免費）、洛夫雲（辛尼特/1,090萬鎊*）、基賀華（狼隊/900萬鎊*）、利安比維斯達（錫菲聯/1,800萬鎊*）、卡利奧斯（哈化柏林/外借）

曼城

In：費倫托利斯（華倫西亞/2,075萬鎊*）、尼敦阿基（般尼茅夫/4,000萬鎊*）、魯賓戴亞斯（賓菲加/6,500萬鎊*）

Out：利萊辛尼（拜仁慕尼黑/5,480萬鎊*）、哥迪奧巴禾（貝迪斯/免費）、大衛施華（皇家蘇斯達/免費）、安祖利奴（RB萊比錫/外借）、奧達文迪（賓菲加/1,370萬鎊*）、艾達拉比奧約（富咸/外借）

曼聯

In：雲迪碧克（阿積士/4,000萬鎊*）、阿歷士迪尼斯（阿積士/1,360萬鎊*）、卡雲尼（巴黎聖日耳門/免費）、法真度柏利斯迪（彭拿路/900萬鎊*）、迪亞路查奧爾（阿特蘭大/3,720萬鎊*）

Out：阿歷斯山齊士（國際米蘭/免費）、鍾達希（雲達不來梅/外借）、安達斯彭利拿（拉素/外借）、達洛治（AC米蘭/外借）、基斯史摩寧（羅馬/1,500萬鎊*）

車路士

In：薛耶治（阿積士/3,600萬鎊*）、迪姆華拿（RB萊比錫/4,700萬鎊*）、芝維爾（李斯特城/4,500萬鎊*）、馬蘭沙亞（尼斯/免費）、堤亞高施華（巴黎聖日耳門/免費）、夏維斯（利華古遜/7,200萬鎊）、艾度亞文迪（雷恩/2,200萬鎊）

Out：韋利安（阿仙奴/免費）、柏度洛迪古斯（羅馬/免費）、艾芬安柏度（錫菲聯/外借）、巴舒亞伊（水晶宮/外借）、羅拔堅尼地（CF格蘭納達/外借）、沙柏哥斯達（熱拿亞/外借）、巴克里（阿士東維拉/外借）、泰莫爾巴卡約高（拿玻里/外借）、羅夫度斯卓克（富咸/外借）

李斯特城

In：卡斯泰尼（阿特蘭大/2,100萬鎊*）、辛基斯安達（羅馬/租借）、韋斯利科芬拿（聖伊天/3,000萬鎊*）

Out：芝維爾（車路士/4,500萬鎊*）、安迪京治（未有球會/免費）、艾迪恩施華（森多利亞/免費）、科仙尼迪亞巴迪（特拉布宗/100萬鎊*）

熱刺

In：賀積查治（修咸頓/1,500萬鎊*）、赫特（般尼/免費）、馬特杜靴迪（狼隊/1,340萬鎊*）、利古朗（皇家馬德里/2,500萬鎊*）、加里夫巴利（皇家馬德里/租借）、卡路士雲尼斯奧斯（賓菲加/租借）

Out：維頓漢（賓菲加/免費）、禾姆（未有球會/免費）、奧利華史基普（諾域治/外借）、獲加彼德斯（熱刺/1,200萬鎊*）、祖安科夫（維拉利爾/外借）、賴恩施斯隆（賀芬咸/外借）

狼隊

In：法比奧施華（波圖/3,500萬鎊*）、費蘭度馬卡爾（里昂/180萬鎊*）、域天拿（波圖/租借）、基賀華（利物浦/900萬鎊*）、尼爾遜施美度（巴塞隆拿/2,750萬鎊*）、艾洛利（昂熱/租借）

Out：希達哥斯達（列斯聯/1,600萬鎊*）、韋爾羅里斯（般尼/不詳）、馬特杜靴迪（熱刺/1,340萬鎊*）、基比斯韋特（史雲斯/外借）、李安納度甘賓拿（法馬利卡奧/外借）、迪亞高祖達（狼隊/4,100萬鎊*）、里奧邦拿天尼（草蜢/外借）、維拿基（奧林比亞高斯/外借）

阿仙奴

In：韋利安（車路士/免費）、薛迪索拉斯（修咸頓/免費）、柏保路馬尼（法林明高/1,450萬鎊*）、加比爾馬加希斯（里爾/2,314萬鎊*）、溫拿臣（里爾/150萬鎊*）、湯馬士柏迪（馬德里體育會/4,500萬鎊*）

Out：米希達利恩（羅馬/免費）、達米安馬天尼斯（阿士東維拉/1,700萬鎊*）、盧卡斯托拉拿（馬德里體育會/外借）

錫菲聯

In：科逹寧咸（格拉斯哥流浪/免費）、蘭斯達爾（般尼茅夫/1,850萬鎊*）、麥斯路維（打比郡/不詳）、積頓保利（打比郡/不詳）、艾芬安柏度（錫菲聯/租借）、奧利華布基（西布朗/1,500萬鎊*）、利安比維斯達（錫菲聯/1,800萬鎊*）

Out：勞基費文（諾定咸森林/外借）、李安奇勒（韋根/免費）、哥林羅賓遜（西布朗/不詳）

般尼

In：韋爾羅里斯（狼隊/不詳）、達爾史堤芬斯（白禮頓/100萬鎊*）

Out：赫特（熱刺/免費）、軒迪克（紐卡素/免費）、賓吉遜（諾域治/外借）、艾朗連儂（卡塞利/免費）、艾登奧尼爾（墨爾本城/免費）

修咸頓

In：獲加彼德斯（熱刺/1,200萬鎊*）、穆罕默德沙利素（華拉度列/1,090萬鎊*）、伊巴謙馬迪亞路（比斯特/1,360萬鎊*）、禾確特（愛華頓/租借）

Out：賀積查治（熱刺/1,500萬鎊*）、薛迪索拉斯（阿仙奴/免費）、夏里遜列特（富咸/800萬鎊*）、勒美拿（修咸頓/外借）、吉田麻也（森多利亞/免費）、韋斯利凱特（拉素/外借）

愛華頓

In：阿倫盧利奧（拿玻里/2,170萬鎊*）、占士洛迪古斯（皇家馬德里/免費）、杜哥利（屈福特/2,000萬鎊*）、尼斯尼干高（馬賽/免費）、賓葛菲特（諾域治/2,000萬鎊*）、羅賓奧臣（羅馬/租借）

Out：奧馬尼亞斯（未有球會/免費）、舒尼達連（尼斯/200萬鎊）、史基倫保（阿積士/免費）、摩斯堅恩（巴黎聖日耳門/外借）、辛度拉美利斯（侯爾斯卡/免費）、禾確特（修咸頓/外借）

紐卡素

In：軒迪克（般尼/免費）、哥林威爾遜（般尼茅夫/2,000萬鎊*）、賴恩費沙（般尼茅夫/免費）、查馬李維士（諾域治/1,500萬鎊*）

Out：洛艾利洛（紐卡素/未有球會）、武藤嘉紀（伊巴/外借）、科利安利祖尼（艾拉維斯/外借）

水晶宮

In：尼敦費格遜（西布朗/1,100萬鎊*）、伊比爾治伊斯（昆士柏流浪/1,600萬鎊*）、巴舒亞伊（車路士/租借）

Out：阿歷山大索洛夫（RB萊比錫/1,800萬鎊*）

白禮頓

In：拉爾拉拿（利物浦/免費）、祖爾韋特文（阿積士/90萬鎊*）

Out：格連梅利（屈福特/外借）、沙恩杜菲（些路迪/外借）、艾斯基舒希洛圖（未有球會/免費）、安東尼洛卡特（富咸/1,500萬鎊*）、馬田蒙度亞（貝迪斯/100萬鎊*）、阿倫穆爾（上海上港/750萬鎊*）、大偉畢頓（西布朗/50萬鎊*）、達爾史堤芬斯（般尼/100萬鎊*）

韋斯咸

In：湯馬士蘇錫克（布拉格斯拉維亞/1,500萬鎊*）

Out：薩巴列達（未有球會/免費）、羅拔圖占美尼斯（華拉度列/免費）、迪安加拿（西布朗/1,800萬鎊*）、艾比安阿積迪（些路迪/500萬鎊*）、韋舒亞（未有球會/免費）

阿士東維拉

In：屈堅斯（賓福特/2,800萬鎊*）、達米安馬天尼斯（阿仙奴/1,700萬鎊*）、馬迪卡殊（諾定咸森林/1,600萬鎊*）、貝特蘭查奧爾（里昂/1,700萬鎊*）、巴克里（車路士/租借）

Out：占士謝斯達（史篤城/免費）、薩馬達（費倫巴治/外借）、祖達（艾拉維斯/免費）、尼蘭特（未有球會/免費）

列斯聯

In：希達哥斯達（狼隊/1,600萬鎊*）、梅斯利亞（羅連安特/500萬鎊*）、洛迪高摩連奴（華倫西亞/2,600萬鎊*）、羅賓高治（弗賴堡/1,150萬鎊*）、迪亞高洛蘭迪（皇家蘇斯達/1,870萬鎊*）、拉芬夏（雷恩/1,800萬鎊*）

Out：勞倫斯迪布克（華雷根/外借）

西布朗

In：馬圖斯佩雷拉（士砵亭/860萬鎊*）、迪安加拿（韋斯咸/1,800萬鎊*）、施迪基比（韋根/90萬鎊*）、大偉畢頓（白禮頓/50萬鎊*）、哥林羅賓遜（錫菲聯/不詳）、伊雲洛域（辛尼特/免費）、高雲路域（賓菲加/租借）

Out：尼敦費格遜（水晶宮/1,100萬鎊*）、巴利（退休/免費）、布拉特（布里斯托城/免費）、奧利華布基（錫菲聯/1,500萬鎊*）

富咸

In：安東尼洛卡特（白禮頓/1,500萬鎊*）、安東尼羅賓遜（韋根/200萬鎊*）、夏里遜列特（修咸頓/800萬鎊*）、勒美拿（修咸頓/租借）、堅尼迪迪（里昂/290萬鎊*）、艾路拿（巴黎聖日耳門/租借）、奧拉艾拿（拖連奴/租借）、盧卡文（RB萊比錫/租借）、艾達拉比奧約（曼城/租借）、羅夫度斯卓克（車路士/租借）

Out：施路斯基士堤（諾定咸森林/外借）、比堤歷尼（米杜士堡/外借）、史提芬施斯隆（布里斯托城/外借）、艾菲莫臣（布里斯托城/外借）、迪拉托利（荷華高斯/免費）

（）內為前球會/轉會形式及轉會費

*轉會費數字為英媒估計'

資料來源：英超官網

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