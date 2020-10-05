周日NBA總決賽第三戰，熱火續缺艾迪巴約（Bam Adebayo）和積傑錫（Goran Dragic），或因此令湖人有輕敵的心態，勒邦占士（LeBron James）首節曾主動挑釁占美畢拿（Jimmy Butler）說：「你們有麻煩了」，結果JB鐵人上身打足45分鐘，神勇交出40分、11籃板和13助攻的「大三元」回敬，助熱火以115:104擊敗湖人，總場數追至1:2。兩軍將在香港時間周三於第四回合交鋒。（ViuTV99台明日早上9:00am直播Game 4）

文：華弟

賽前落後0:2的熱火，再收到兩主力續缺陣的壞消息，外界也認為他們氣數已盡，但這樣或令湖人減低了警覺。熱火甫開賽已比湖人入局更快，首節就令「紫金兵團」深受失誤和個犯纏繞，他們上半場已為安東尼戴維斯（Anthony Davis）送上三犯，嚴重打擊他今場攻守的信心。缺少兩位隊友的畢拿反能在逆境中自強，領熱火全場壓着湖人來打。他今場命中率達70%，包括第四節熱火險被湖人逆轉時，單節交出10分為球隊拉開比數，更令與他對位的占士交出湖人最高的八次失誤。

白雙煞貢獻30分

在攻守均為熱火帶來莫大貢獻的JB，成聯盟史上第3位單場總決賽拿下40分三雙的球員（見附表），但他對這些數據不以為然：「我不理會數據，我希望下一場得0分，總之我們贏便可，然後你們喜歡說甚麼就說甚麼。占士過往曾經多次壓倒我，但這已是另一時代。」畢拿固然是贏波功臣，但熱火兩位年輕射手希路 （Tyler Herro）及鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）亦功不可沒，「白雙煞」今戰合交30分，在末節比分緊湊時射入多個關鍵球。

畢拿和占士兩位重量級球星對決成焦點，前者被指末節曾對占士大喊：「你有麻煩了」，但JB賽後回應指，其實是占士於首節結束後首先挑釁他，當時湖人仍落後23:26，似乎占士認為湖人勝算很高。至最後一節畢拿為熱火拉開比數後，他才回敬占士說：「你遇到麻煩了」。占士最後無功而回，當比賽餘10秒時想步離球場返更衣室，並在球員通道扔護臂發洩，行為惹來爭議，但故球賽未完而一度被球證叫回；他賽後被問為何提早離場，是誤以為比賽結束還是太失望，占士就回應「兩項都是」。但今場拿下25分、10籃板和8助攻的他續道：「我不認為我們有需要擔心的事，周二我們有另一機會拿到更大優勢。」

AD個犯纏身全場隱形

湖人落敗的關鍵始終與AD的表現有關，擁有身高優勢且靈活敏捷，AD向來是熱火禁區最難防守的球員，惟他今場只有15分。上半場打了11分鐘已被博到3次犯規，首2節只獲5分，下半場續受個犯纏身影響信心，餘下2節僅出手7次，整場更錄得5個失誤和4次犯規。