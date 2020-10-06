英超｜曼聯阻羅美路投愛華頓 老婆IG發炮：紅魔忘恩負義

英超轉會窗關閉，曼聯成為死線日最大買家共簽下四將，並將中堅基斯史摩寧售予意甲羅馬。但原來有一宗交易胎死腹中，就是目前英超排榜首的愛華頓曾向曼聯提出借用阿根廷門將羅美路，但紅魔堅持只賣不借令交易告吹。羅美路的妻子伊莉安娜事後非常不滿，在IG炮轟紅魔忘恩負義。

眼見一號門將比克福特頻頻犯錯，愛華頓在轉會窗死線日向曼聯建議，借用因甸恩軒達臣重返奧脫福而變成3號門將羅美路1季。不過曼聯拒絕此建議，表明羅美路屬只賣不借。愛華頓最後改為從羅馬借用瑞典國腳門將羅賓奧臣一季，擔任比克福特副手，而羅美路則續留在曼聯。

羅美路的妻子伊莉安娜事後在IG炮轟曼聯高層，完全沒考慮丈夫多年來在紅魔立下的汗馬功勞。她說：「羅美路為球會盡了全力，他們贏得最後一個錦標（指2017年歐霸盃），就是由他任正選。他之後協助球隊4次打入決賽和4強比賽，但就要擔任後備，而球隊全數落敗。現在球會是時候回報他，讓他離隊吧，起碼給他一次尊重吧！」

該名阿根廷國腳自2015年加盟曼聯後，多在盃賽上陣。紅魔16/17球季贏得歐霸盃冠軍，就是由他任正選。不過到2018年足總盃決賽，以及19/20球季的聯賽盃、足總盃和歐霸盃四強，最後都是由迪基亞取代他的盃賽正選位置。巧合的是，紅魔全數敗陣而回。

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