英超｜阿仙奴處理交易手法惹爭議 馬體會聖伊天齊聲譴責

英超阿仙奴在轉會窗關閉前最後一分鐘，從西甲馬德里體育會購入加納中場湯馬士柏迪。不過兵工廠的交易手法惹起爭議，令馬體會非常不滿。另外法甲聖伊天也批評槍手處理轉會文件時「慢吞吞」，令再借用中堅威廉沙列巴的交易最終告吹。

兵工廠是藉啟動柏迪在馬體會所簽合約的贖身條款，即金額4,500萬鎊（約4.5億港元），購入這位中場。由於阿仙奴是派出律師團隊，直接在轉會窗關閉前32分鐘到西班牙足總支付贖身費，令馬體會根本無法反對交易，又或出價挽留柏迪，對此馬體會是非常不滿。該會消息來源向The Athletic表示，馬體會對交易是「非常憤怒」，而阿仙奴的處理手法是「令人難以置信」，兩會關係更是「回不去了」。至於阿仙奴將烏拉圭中場盧卡斯托拉拿借用予馬體會，消息來源指根本是獨立交易，無法彌補雙方裂痕。

聖伊天也批評阿仙奴處理轉會文件時延誤，令再借用威廉沙列巴一季的交易告吹。聖伊天發聲明指：「很久之前，而非轉會窗關閉前，聖伊天已跟沙列巴和阿仙奴達成協議，再借用這名中堅一季。不幸的是，轉會所需的行政手續無法及時完成。聖伊天和沙列巴對此感到非常失望，特別是後者，他是非常希望再效力其成名球會。」

今年19歲的沙列巴2019年以2,700萬鎊（約2.7億港元）由聖伊天加盟阿仙奴，而轉會條款是他在19/20球季以借將身份續效力聖伊天。到了今季，阿仙奴簽入巴西外援加比爾馬加希斯後，出現中堅過盛情況，故此聖伊天提出再借用他一季，怎知因未能及時處理轉會文件，令交易告吹。

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