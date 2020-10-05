轉會關窗｜湯馬士柏迪4.5億做今夏最貴新「兵」 托拉拿外借馬體會

阿仙奴在夏天轉會窗關閉前最後一分鐘，完成加納中場湯馬士柏迪的交易，啟動此子在馬德里體育會所簽合約的贖身條款，金額高達4,500萬鎊（約4.5億港元），也成為兵工廠今夏的最貴收購。

27歲的湯馬士柏迪與阿仙奴簽約4年，今季會穿上18號球衣，而這位在馬體會一向低薪的球員，據報轉會後的周薪也將大幅提升至26萬鎊，再加250萬鎊的簽紙費，當中10%會落入他經理人的荷包中。阿仙奴今夏本身最高轉會費的新兵，是從里爾來投的巴西中堅加比爾馬加希斯，轉會費為2,314萬鎊，而湯馬士柏迪的身價顯然高出這位新中堅近1倍，而在球會史上的最高轉會費排行榜中，也將與拿卡錫迪相約排第3，僅輸尼高拉斯比比及奧巴美揚。

阿仙奴領隊阿迪達對柏迪來投感興奮：「我們已經觀察湯馬士有一段時間，所以很高興能簽入這樣高質素的球員。他是一位很有動力、充滿能量的中場，將為球會帶入他的經驗，尤其他在西甲及歐聯賽場已奔馳了多年。我們對他對待比賽的態度和方式都很滿意，很期待他能融入球會。」

湯馬士柏迪從馬體會青訓系統出身，在2015/16球季正式為馬體會一隊效力前，曾外借至馬略卡及艾美利亞等球會鍛練。他在馬體會奪過歐霸盃及歐洲超級盃等榮譽，遺憾是未能在2016年離歐聯錦標只差一步，皆因馬體會當時在決賽踢至互射12碼階段敗給皇家馬德里。

隨着湯馬士柏迪的交易完成，阿仙奴「位換位」下也將在隊內不受阿迪達重用的烏拉圭防中盧卡斯托拉拿，以借用方式給予馬體會。盧卡斯托拉拿將可與今季由巴塞隆拿過檔的同胞蘇亞雷斯並肩作戰。

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