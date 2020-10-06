壁球｜遇交通意外留院兩周 李浩賢料兩個月內康復

香港體壇傳來壞消息，香港壁球「二哥」李浩賢透露早前遇上交通意外，留院逾兩周，今午已經出院。

李浩賢周二晚在Facebook發帖文，透露自己兩個多星期前他遭遇一場交通意外，留院多時：「生活的圈子只有兩米多乘一米的空間，站立已經是變成高難度動作，想去洗刷一下更是天方夜譚。」留醫期間的李浩賢仍保持樂觀，認為幸運一直伴隨着他：「我很幸運，痛楚令我知道呼吸是一種減痛的方法，同時也是一種證明，證明我還活著。」雖醫院因疫情取消探病時間，但他慶幸自己仍能以FaceTime與家人見面，「但老人家呢？試想想他們⋯⋯」，指在醫院的生活讓他有更多時間以第三者的角度去看人和事。李浩賢又稱抱歉讓家人、好友及教練擔心，並感謝他們的支持。記者向李浩賢查詢，他指今午已出院回家，料一兩個月內可康復。

現年32歲的李浩賢世界排名第46，僅次於葉梓豐。他過去多次為港隊屢獲殊榮，包括2009年東亞運男單銀牌、2010及2014亞運男團銅牌及2018年亞運男單銀牌等。

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