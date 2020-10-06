英超｜疫情下財政緊絀 盤點今夏5大平靚正收購

疫情下英超球會財政緊絀，不少球會都傾向審慎理財，整體交易量減少之餘，亦將目光放在不少免費或低價球員身上，部份早前已經到埗的新兵，如占士洛迪古斯、韋利安、堤亞高艾簡達拿均表現理想，未知周一以自由身成魔的卡雲尼，能否成為今夏其中一名平靚正收購呢？

英超季初其中一支奇兵，肯定是由安察洛堤帶領的愛華頓，這支上季排第12位的球隊，開季4戰全勝力壓一眾豪門排在英超榜首，除了是安帥領軍有方之餘，今夏前球會皇家馬德里就決定這名球壇名帥送禮，讓哥倫比亞球星占士洛迪古斯免費加盟拖肥糖，協助安帥打江山。結果29歲的占士，在網民笑稱擁有「使用說明書」的安帥麾下，開季4場英超交出3入球2助攻的亮麗數據，其世界級的傳送及組織攻勢能力，更徹底激活愛華頓的攻擊線，令隊友卡維特利雲高踞射手榜榜首。

另一名免費轉會並踢出好表現的球員，要數到巴西翼鋒韋利安，雖然此子已經32歲速度不及當年，但技術依然上乘，成功與奧巴美揚、拿卡錫迪組成阿仙奴新三叉戟組合。至於以2,000萬鎊從歐聯冠軍拜仁慕尼黑，加盟利物浦的中場堤亞高艾簡達拿，雖然只曾為紅軍對車路士時上陣過45分鐘，但半場表現令人深刻印象，半場75次成功傳球更多於對手藍戰士任何一名球員，相信可令紅軍中場升級。

而熱刺今夏亦從皇馬，成功借入球會名將加里夫巴利，這名31歲威爾斯球星曾為皇馬贏過3次歐聯冠軍卡士十足，只要能重拾佳態，配合哈利卡尼及孫興民定可組成令人聞風喪膽的攻擊組合；至於車路士今夏亦免費簽入巴西後衞堤亞高施華，雖然這名36歲老將首仗推波甩腳成失球罪人，但相信他適應英超節奏後，可望為藍戰士防線提供穩定性。

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