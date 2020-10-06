曼聯新兵｜2月份曾建議簽卡雲尼 尹佩斯：好榮幸紅魔有聽我講

曼聯在今夏轉會窗死線日連簽4人，其中最大牌的球星必定要數到自由身的33歲烏拉圭前鋒卡雲尼。尹佩斯作為前紅魔射手，就在球會簽入卡雲尼後，提到自己原來早在今年2月份時，已經提議過球會簽下這位烏拉圭射手，對於球會有聆聽到這個意見感到非常高興。

現時身在飛燕諾出任一線隊前鋒教練的尹佩斯，原來早在今年2月時，曾經有球迷在他的Twitter上詢問：「你覺得今夏曼聯應該簽入哪一位球員？」當時尹佩斯回覆時就表示：「卡雲尼，他是一位出色的球員。」事隔8個月，紅魔終於聽得見尹佩斯的意見，於死線日宣佈簽入自由身的卡雲尼。

眼見紅魔簽入自己的心頭好，尹佩斯隨即在Twitter上回憶起自己在2月時的言論：「RVP（尹佩斯的簡稱）經理人，很高興曼聯有聆聽到我的意見，這是一筆出色的簽約，以及可以為球隊帶來豐富的經驗。他可以改善到安東尼馬迪爾、拉舒福特以及格連活特等球員！」另外，尹佩斯更稱卡雲尼為「入球機器」。

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