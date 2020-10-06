NBA總決賽｜熱火艾迪巴約有望復出鬥湖人 積傑錫或繼續休戰

熱火目前在NBA總決賽，以場數1:2落後湖人。雙方將於香港時間周三上午，進行第回合交鋒，因為拉傷肩項錯過了Game 2及Game 3的熱火中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo），情況已由較負面的「上陣成疑」（doubtful）變成「不確定」（questionable），有望復出，但同樣已缺席了兩場賽事的積傑錫（Goran Dragic），敗大有機會繼續休戰。

「我正尋求盡快復出，他們（隊醫）只是想保障我的安全，確保的真已經能夠出場。目前情況每日也不同，當他們通知我可以上陣，我便會出場。」在今屆季後賽場均得17.8分及10.9個籃板球的艾迪巴約說。「我一直都很希望上陣，從不喜歡缺席比賽。單是穿上球衣出場就能令我感到興奮。我明白自己的狀況，但既已打入總決賽，但隊醫告訴你不能上陣，感覺真的很糟。」

外電報道，艾迪巴約將有望在第四回合復出，但在今屆季後賽場均得19.9分積傑錫，情況則不太樂觀。「目前我只能坐在場邊，看着隊友奮戰，看他們的表現有多好，這當然不是一件輕鬆的事情，因為我非常渴望落場。」積傑錫說。「很多時候我也會問自己，也會問上蒼的那一位，為甚要在這種關頭才受傷。這的確是很難受。我的情況較剛受傷時已有改善，但我仍未有具體的復出時間表，目前我能夠做的，就只有日以繼夜接受康復治療。」

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