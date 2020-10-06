Goal富帥：水手贏質「素」捧上盤

周中除咗兩場日聯盃準決賽，仲加插咗一場日職鳥棲砂岩對大阪飛腳；講番上周，講好嘅日職「大」真係出現，川崎前鋒榜首大戰贏大阪櫻花3:1，應該幫到大家，可惜小弟另一場推介嘅橫濱水手「細」，發揮比想像中差，所以失波亦較多，結果2:3輸俾勝利船。

既然上星期就係因為佢令到我跌低，今個禮拜就要喺水手度再次起番身，陰謀論睇聯賽盃踏入四強，上一場波會唔會因為留力，而對陣容有一啲調整，導致聯賽發揮有啲失準？去到四強只差一步就入決賽，相信呢場波水手唔會再保留任何實力，一定全力爭勝，實力上亦比柏雷素爾略勝一籌，亞洲盤水手讓半球，睇水位有信心，馬會讓平/半低水，都一樣唔怕，水手信心飛殺入決賽。

另一場日聯盃，就係日職榜首川崎前鋒對住狀態有啲下滑嘅FC東京，其實前鋒喺輪換制下，8強賽已6:0狂數勝利船，確實有啲誇張，假如今屆亞冠盃復賽都一定長追前鋒，三線穩定性極強，後備板凳深度極高，對FC東京亞洲盤讓一球，馬會仲要讓到一球/球半，但以上場撳掣式情況下，後備兵入到嚟輕鬆擊敗大阪櫻花，仲要開埋個「大」，呢個日聯盃睇怕都係前鋒控制之內，心水上盤之選。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。