NBA總決賽｜享受與占美畢拿對抗 LBJ：退休後都會回味！

占美畢拿（Jimmy Butler）周日在NBA總決賽第三回合，取得40分、11個籃板球及交出13次助攻，帶領熱火以115:104勇挫湖人，場數追至落後1:2。畢拿在場上更與湖人球星勒邦占士（LeBron James）互噴「垃圾話」（Trash talk），指對方「有麻煩」，令大戰氣氛急升。LBJ事後強調，非常享受與畢拿對壘，並謂相信自己退役後也會回味這種場面。

「我愛跟他（占美畢拿）對抗，真的很愛。他是我們聯盟最厲害的競爭者之一，我們都喜歡這樣的機會。對我個人來說，我不知道自己還剩多少這樣的機會，所以能夠跟鬥志如此頑強的對手抗衡，絕對會是我在退休後拿來回味的事情，我會很想念這些時刻。」占士說。

強調事情是由「大帝」首先挑起的占美畢拿亦表示，自己非常敬重LBJ，但他有信心自次可以擊敗對方。「這是競爭的極致，占士曾多次擊敗我，對此我非常敬重他，但今次的情況不同了，因為我身邊有一班不同的隊友。」他說。

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