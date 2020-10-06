F1｜武肺疫情反彈 土耳其站叫停10萬觀眾入場計劃

由於武漢肺炎疫情有反彈跡象，原定會開放讓10萬名車迷入場觀戰的F1土耳其站賽事，將會改為閉門進行。

作為今季第14場賽事的土耳其站，將於11月13至15日在伊斯坦堡公園賽車場舉行。由於土耳其的武肺疫情有惡化跡象，新增病例及死亡人數都有上升趨勢，當地政府聽取防疫部門的意見後，宣佈賽事將會改為閉門上演。F1賽會亦隨即發表聲明，表示理解當局的決定。「我們賽季的宗旨是以安全為先，並會繼續以此為首要考慮。我們一度希望在土耳其站接待觀眾入場，但以當地目前的情況來看，這個計劃已經不可行，我們亦理解及尊重當局的決定。」F1透過聲明說。

土耳其對上一次主辦F1賽事，已經是2011年，但當時的入座率並不高。F1今季已進行了10場比賽，頭八站均以閉門形式舉行，而在最近的俄羅斯站，每日就錄得大約三萬名觀眾入場。

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