殘陣理文力戰僅敗無緣爭標

【本報訊】殘陣的理文昨午在港超聯力戰，最終以0:1不敵富力，同時宣佈爭標無望，而富力全取三分後，仍保住爭標機會。

剛在銀牌決賽不敵東方的理文，昨在旺角場對富力續缺受傷的射手尼迪利，加上余煒廉受傷要臨時改踢3-5-2陣式，中村祐人復出領軍，前線就由基華尼頓拍李康廉攻堅。至於有謝家強停賽的富力則有基奧雲尼、林志堅及古拿復出，但快馬迪布利退居後備。

必須贏波的富力開賽四分鐘，便有基奧雲尼突破理文空洞防線至禁區施射，但被理文守門員袁皓俊封位擋出。理文按部署先求穩守，但41分鐘因防守不集中，林樂勤接應伊高沙托尼的角球門前輕易頂入，富力憑這個入球半場領先1:0。

易邊後，理文換入梁嘉恆及鄭兆均加強攻力，並主導戰局，可惜中村祐人及談樂軒在54及74分鐘的射門均未能命中目標，而富力的反擊同樣未能擴大比數，富力終以1:0挫理文，9戰得17分落後同分的傑志居次席，尚餘1戰將對第3位的東方龍獅。

理文由下游爬上進步明顯

上季菁英盃盟主理文輸波後，9戰得13分肯定無法爭標，但理文由上季的下游隊，到今季能夠挑戰列強，足見進步，可惜最後受兵力影響，未能再進。對於戰至最後階段失去爭標機會，理文助教曾昭達表示球隊在兵源不足下出戰，表現令人滿意，而球隊着重表現多於錦標。富力主教練楊正光則表示，尚餘一場任何事情也可能發生，並將爭取在最後一場聯賽擊敗東方。