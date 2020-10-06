歐國聯｜三英兵違限聚令遲歸隊 史達寧受傷列斯占士首入選

英格蘭國家隊在上月的國際賽檔期，爆出兩名小將菲爾科頓和格連活特，作客冰島時違反隔離令召女伴到酒店尋歡，被逐出三獅大軍之餘，亦落選10月份的英軍名單。然而一眾英軍隊友，似乎沒有吸收教訓，英國《太陽報》周日報道，3名有份入選今期英格蘭大軍的球員，包括車路士前鋒譚美阿巴謙、左閘芝維爾及多蒙特翼鋒查頓辛祖，上周六齊齊違犯限聚令，參與了一個多達20人的生日派對。

上周五正值23歲生日的譚美阿巴謙，上周六在自己位於倫敦的家中，舉行了一個生日派對，並邀請了多達20人參與，包括兩名英兵芝維爾和查頓辛祖，由於英國政府規定，最多只容許6人或以下聚會，違者最高可被判罰1萬鎊的罰款。周日晚譚美阿巴謙公開道歉，表示自己其實不知情，但對組織及參加了這次派對而致歉。

結果英格蘭足總周一發表聲明，指涉事的3名英兵將會延遲歸隊，是為了有更多時間了解3人的聚會情況，並當作預防武漢肺炎傳播風險的措施，未知3人會否同樣被踢出英軍。

同時英足總又宣佈，由於曼城翼鋒史達寧受傷，將會缺席英軍周四與威爾斯的友賽，以及主場迎戰比利時及丹麥的歐國聯賽事，英軍亦隨即宣佈，補選車路士右閘列斯占士入伍，是這名20歲右閘，首次獲得英格蘭大國腳的徵召。

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